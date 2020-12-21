انطلاق المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي مارس المقبل

ينطلق المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي «الواقع والطموح» في نسخته الثانية يومي السبت والأحد الموافق ٦-٧ مارس من العام المقبل ٢٠٢١، عن بُعد ومن خلال البث المباشر والذي تنظمه المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي لجنوب آسيا والمحيط الهادي «الباسيفيك» ASPASP ونخبة من المؤسسات المحلية والدولية.

ويهدف المؤتمر للتعريف بالمستجدات المعاصرة لتطبيقات علم النفس الرياضي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتفعيل برامج الإعداد النفسي والتدريب العقلي وتدريب المهارات النفسية في المؤسسات الرياضية، وتوظيف ميدان علم النفس الرياضي في مواجهة المشكلات الاجتماعية والنفسية لكافة فئات المجتمع، إلى جانب الوقوف على المشكلات والمعوقات التي قد تعيق عمل الأخصائي النفسي الرياضي في المؤسسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

هذا وسيقدم المؤتمر دورات تدريبية للمشاركين بشهادات معتمدة من مؤسسات مهنية عربية ودولية لكل دورة.

الجدير ذكره، أن هذه النسخة الثانية من المؤتمر تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP عضو الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي ASPASP؛ لنشر رسالة المجتمع الرياضي الدولي باستخدام علم النفس الرياضي وتطبيقاته الميدانية لرفع المستوى الرياضي للفرق الرياضية، والتأهيل العلمي والأكاديمي للعاملين في مجال التدريب والتوجيه والإرشاد النفسي، بالإضافة لوضع الخطط الاستراتيجية لتطوير مجالات علم النفس الرياضي في الجوانب الفسيولوجية والإرشادية والتربوية والنفسية.