السعودية اليوم / 608 إصابات جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي للوَفَيَات بالفيروس ارتفع إلى 2931 حالة حتى الآن.

// انتهى //

11:34ت م

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طوكيو 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 199856 حالة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي للوَفَيَات بالفيروس ارتفع إلى 2931 حالة حتى الآن.// انتهى //11:34ت م0036

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