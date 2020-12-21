السعودية اليوم / تنفيذ 11634 زيارة منزلية للمرضى في بيشة



بيشة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت صحة بيشة 11634 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، و 2754 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 10 فرق طبية، وذلك خلال العام الجاري 2020م. وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

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10:36ت م

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