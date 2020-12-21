السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 81 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 18626 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 625930 حالة.

// انتهى //

10:23ت م

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بروكسل 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 81 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 18626 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 625930 حالة.// انتهى //10:23ت م0027

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