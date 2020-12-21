شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السفارة في طوكيو لـ"اليوم" : سلامة جميع السعوديين من آثار الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان اتصال هاتفي مع "اليوم" انها لم تتلق اي بلاغات من مواطنين تعرضو لمكروه ، لافته إلى سلامة جميع المواطنين السعوديين، وذلك عقب وقوع زلزال كبير بقوة (6.3) درجة على مقياس ريختر.

واوضحت السفارة في طوكيو في أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في محافظة (Aomori) وبلغت قوته (6.3) درجات على مقياس ريختر، مشيرة انها تتابع اي اتصال يردها من المواطنين سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة، بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242).

يُذكر أن زلزالا ضرب شمالي اليابان (جزيرة أموروي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، ولم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».