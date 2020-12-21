الأمن السيبراني يوجه نصيحة للطلاب أثناء تأدية الاختبارات

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصيحة للطلاب، أثناء تأديتهم الاختبارات النهائية عن بعد.

وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”، “احرصوا على حماية حساباتكم بكلمة مرور قوية ومختلفة، ولا تشاركونها مع أي شخص حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني للمنصة”.

وأضاف المركز الوطني الإرشادي: “نتمنى لطلابنا وطالباتنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في اختباراتهم النهائية”.

يذكر أن قرابة 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام أدوا اختبارات اليوم الأول يوم أمس الأحد، في منصة مدرستي بنجاح، حيث تقام عن بُعد للمرة الأولى بعد أن اعتمدت وزارة التعليم تنفيذها استثنائياً بسبب جائحة كورونا.

وسار اليوم الأول للاختبارات بسلاسة وتجاوز بعض التحديات المتوقعة التي تم التعامل معها في حينها وفق خطة عمل تقنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم، وتسهيل مهمة أداء الاختبارات من خلال الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما كان لتجربة الطلاب والطالبات في التعامل مع المنصة طوال الفصل الدراسي الأول الدور الأكبر في أداء الاختبارات بسلاسة.

