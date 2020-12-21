باحث إسلامي: الدروس المستفادة من عام 2020 كثيرة

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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حذر الباحث الإسلامي الدكتور عبدالله شتا، أفراد المجتمع من تداول رسائل عبر التواصل الاجتماعي تقلل من شأن عام 2020 وأنه كان عام نكسة للبشرية وأنه لم يحمل سوى متاعب كورونا.

وأوضح أنه لا يجوز ذلك فكل الأيام والساعات هي محددة من الله سبحانه وتعالى “لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر”.

الدعاء وإخلاص النية

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، للأسف كثير من أفراد المجتمع وبعد وصول التطعيمات بدأ يتداول رسائل بتوديع عام 2020 بأنه كان عام النكد والنكسة والمتاعب والهلاك والدمار في عهد البشرية بسبب جائحة كورونا.

وتابع “الواقع أنه لا يجوز ذلك ففي كورونا أيضاً حكمة إلهية لا يعرفها البشر، والحمدلله يجب أن يتفاءل الجميع خيرًا، وأن يتوجه لله بالدعاء وإخلاص النية بأن يزيل هذا الوباء وأن يرحم المتوفين به ويشفي المصابين ويحمي الجميع منه”.

دروس عديدة مستفادة

وأكد الباحث الإسلامي الدكتور شتا، أنه يجب أيضاً أن لا ننسى أن عام 2020 كان مشرقًا أيضاً في جوانب كثيرة ، فالدروس المستفادة كانت كثيرة ولم تخص دولة أو فرداً بل شملت كوكب الأرض والكبار والصغار، فإذا نظرنا لعام 2020 سنجد أننا تعلمنا الكثير من الدروس وصححنا الكثير من الأخطاء، ومن أهم الجوانب التي تعلمناها كانت الجوانب الصحية وكيفية المحافظة على بيئتنا سليمة وصحية.



