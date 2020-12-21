استشارية لـ”المواطن”: لقاح كورونا لا يقلل فرص الإنجاب

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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نفت استشارية النساء والولادة والعقم الدكتورة خالدة شكري، ما تتناقله بعض الرسائل مجهولة المصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا الواتس بأن تطعيم كورونا يقلل من فرص الإنجاب مستقبلاً.

وأوضحت أن هذا الكلام لا أساس علمي له ومرفوض جملة وتفصيلاً، إذ إن التطعيمات تمر بسلسلة من التجارب والدراسات والأبحاث تبدأ بفئران التجارب وتنتهي بالبشر المتطوعين.

اكتساب الحصانة والوقاية

وقالت الدكتورة خالدة في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: أستغرب تمامًا من انتشار مثل هذه الرسائل التي تهدف إلى نشر البلبلة والخوف والذعر بين أفراد المجتمع، في وقت يجب أن نشكر الله ونحمده على ما توصل إليه علماء الطب بتوفير لقاح سيقضي على كورونا من كوكب الأرض ويمنح أفراد كل المجتمعات الوقاية والحصانة من اكتساب الفيروس الشرس، فجميع الأمراض المسجلة سابقًا في خارطة الأمراض عملت على تطويق الكثير من أنواع الفيروسات والميكروبات وغيرها.

كما نجد أن بعض الفيروسات التي تميزت بالتحور الجيني مثل الإنفلونزا الموسمية أو ما يعرف بالنزلات المستديمة تم توفير اللقاح له رغم تعدد سلالاته.

اختياري وليس إجبارياً

ونصحت أفراد المجتمع بعدم الالتفات إلى ما ينشر ويقال من البعض ، فتطعيم كورونا وجد من أجل حماية البشرية وكإجراء وقائي لإنهاء الفيروس من الأرض ، وما يؤكد أنه ليس هناك أي مصالح أو منافع ذاتية وراء هذه التطعيمات هو جعله اختياريًا وليس إجباريًا ، فكل شخص أدرك بصحته ومصلحته ، ولكن كنصيحة صحية فأنه لابد من أخذ التطعيم لحماية النفس من التعرض للفيروس المزعج.



