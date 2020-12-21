شكرا لقرائتكم استشارية لـ”المواطن”: لقاح كورونا لا يقلل فرص الإنجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استشارية لـ”متابعات الخليج 365”: لقاح كورونا لا يقلل فرص الإنجاب
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
العناوين الفرعية
نفت استشارية النساء والولادة والعقم الدكتورة خالدة شكري، ما تتناقله بعض الرسائل مجهولة المصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا الواتس بأن تطعيم كورونا يقلل من فرص الإنجاب مستقبلاً.
وأوضحت أن هذا الكلام لا أساس علمي له ومرفوض جملة وتفصيلاً، إذ إن التطعيمات تمر بسلسلة من التجارب والدراسات والأبحاث تبدأ بفئران التجارب وتنتهي بالبشر المتطوعين.
اكتساب الحصانة والوقاية
وقالت الدكتورة خالدة في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: أستغرب تمامًا من انتشار مثل هذه الرسائل التي تهدف إلى نشر البلبلة والخوف والذعر بين أفراد المجتمع، في وقت يجب أن نشكر الله ونحمده على ما توصل إليه علماء الطب بتوفير لقاح سيقضي على كورونا من كوكب الأرض ويمنح أفراد كل المجتمعات الوقاية والحصانة من اكتساب الفيروس الشرس، فجميع الأمراض المسجلة سابقًا في خارطة الأمراض عملت على تطويق الكثير من أنواع الفيروسات والميكروبات وغيرها.
كما نجد أن بعض الفيروسات التي تميزت بالتحور الجيني مثل الإنفلونزا الموسمية أو ما يعرف بالنزلات المستديمة تم توفير اللقاح له رغم تعدد سلالاته.
اختياري وليس إجبارياً
ونصحت أفراد المجتمع بعدم الالتفات إلى ما ينشر ويقال من البعض ، فتطعيم كورونا وجد من أجل حماية البشرية وكإجراء وقائي لإنهاء الفيروس من الأرض ، وما يؤكد أنه ليس هناك أي مصالح أو منافع ذاتية وراء هذه التطعيمات هو جعله اختياريًا وليس إجباريًا ، فكل شخص أدرك بصحته ومصلحته ، ولكن كنصيحة صحية فأنه لابد من أخذ التطعيم لحماية النفس من التعرض للفيروس المزعج.
كانت هذه تفاصيل خبر استشارية لـ”المواطن”: لقاح كورونا لا يقلل فرص الإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.