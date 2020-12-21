الذهب يسجل أعلى مستوياته في 6 أسابيع

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعوماً بأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تقوض الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة بسبب إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم المعدن، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1900.57 دولار للأوقية ، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 1901.38 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1904.8 دولار.

وتأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يومياً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 4.5 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 18 ديسمبر عند 27.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1045.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2376.13 دولار.



