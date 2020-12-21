شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..مواطن يفقد بصره حزنًا على ابنه الذي فقد أطرافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مواطن يدعى " محمد الشراري " قصة فقدان بصره من كثرة البكاء على ابنه الذي فقد أطرافه في حادث.

وقال الشراري خلال برنامج "ياهلا" إن ابنه فقد ذراعيه بعدما ذهب لمساعدته في الأرض الزراعية، حيث ذهب للأعمدة المحورية الخاصة بالمزارع "الرشاش"، وحاول أن يزيل القمح من الرشاش وهو لا يعلم أن الرشاش يعمل.

وأضاف: "أمسكت باليد اليسرى ولم يستطع أن يتفادى الحادث، وحاول أن ينقذ نفسه باليد اليمنى، ولكن التف العمود حول اليدين، وتمزقت.

وأشار إلى أن ابنه الأكبر ضحى بوظيفته ومعيشته من أجل رعايته ورعاية شقيقه، بعدما حاول النقل من عمله في سلاح الحدود في منطقة نجران، ولم يستطع.

وناشد الأب الكفيف المسؤولين بتركيب أطراف صناعية لابنه، متمنيًا أن يكون له بيت وسيارة، وأن يتزوج، وراتب شهري.