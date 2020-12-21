شاهد.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يوضح أسباب دخوله ضمن المرحلة الأولى لمتلقي اللقاح.. وهكذا وصف تجربته

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بعث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، برسالة طمأنة لبعض المترددين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك بعد أخذه للجرعة الأولى من اللقاح.

وقال خلال حديثه لقناة “العربية” بعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، إنه أبدى منذ الوهلة الأولى حرصه الشديد على أخذ التطعيم، وذلك لطمأنة المترددين في الحصول عليه، مؤكدًا أن تعامل الدولة مع الجائحة أثبت أنها تضع الإنسان في المقام الأول.

وأوضح أنه كان من بين الفئة الأولى لمتلقي اللقاح، لكونه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة إلى السمنة.

وأشاد بن مساعد بتجربة التطعيم في مركز اللقاح وسهولة الإجراءات المتبعة خلال عملية التطعيم، كما أكد أن عملية التنظيم والاستقبال تمت على أفضل مستوى.

وأشار إلى نجاح تجربة المملكة في مواجهة الجائحة، وتجربة الدولة التي باتت من أنجح تجارب مكافحة الفيروس على مستوى العالم، مشيدًا بدور المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

ووجه الشكر لوزارة الصحة ومنسوبيها وأطقمها خلال تعاملهم مع الجائحة على مدى الأشهر الماضية، مشبهًا إياهم بالجنود الذين يرابطون على الجبهة ويضحون بأرواحهم لحماية المواطنين.

Source akhbaar24.argaam

