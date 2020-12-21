ألمانيا تزف “بشرى سارة” بشأن سلالة كورونا الجديدة

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كشفت الحكومة الألمانية، مدى قدرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في مواجهة السلالة المكتشفة حديثًا من الفيروس.
وأعلنت الحكومة الألمانية، أن خبراء بالاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة، مفادها أن اللقاحات الراهنة تستطيع مكافحة السلالة الجديدة التي تم رصدها بشكل كبير في بريطانيا، مشيرة إلى أن اللقاحات المسجلة حاليًا تتميز بالفعالية إزاء هذه الطفرة المسجلة في الفيروس.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن اجتماعات خبراء السلطات الأوروبية، استقرت أنه لا يوجد تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة.
يُذكر أن عددًا من الشركات الألمانية شاركت بالفعل في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، من بينها تعاون شركة “بيونتيك” الألمانية مع نظيرتها الأمريكية “فايزر” لإنتاج لقاح مكافح لعدوى الفيروس التاجي.
Source akhbaar24.argaam
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