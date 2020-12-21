وفاة مقيم إثر انقلاب مركبة في عقبة الملك فهد بالباحة

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الجهات المعنية من الهلال الأحمر والدفاع المدني باشرت حادثًا وقع في عقبة الملك فهد بمنطقة الباحة.

وأوضحت المصادر، أن سيارة نقل كبيرة من نوع دينا محملة بمواد غذائية، انقلبت تحت النفق؛ ما أدى إلى احتجاز السائق ووفاته.

وأشارت المصادر إلى أن السائق الذي لقي مصرعه سوداني الجنسية، ويبلغ من العمر 48 عامًا.