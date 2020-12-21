«الملحقية الثقافية بأمريكا» تطالب المبتعثين بإعادة جدولة رحلاتهم الجوية

طالبت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، المبتعثين والمبتعثات بإعادة جدولة رحلاتها خلال فترة تعليق الرحلات الدولية إلى المملكة، بسبب انتشار نوع متحور من فيروس كورونا بعدة دول.

وذكرت الملحقية- عبر تويتر- أنه «نظرًا للقرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات إلى المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، نهيب بكل أبنائنا المبتعثين ممن لديهم رحلات خلال فترة التعليق وألغيت، البقاء في أماكن تواجدهم حتى رفع التعليق وقيامهم بإعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح مساء أمس الأحد، أنه تم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وأضاف المصدر أن القرار جاء بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) في عدد من الدول، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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