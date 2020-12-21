طالبتهم بالتواصل معها في حالات الطوارئ
أكدت سفارة المملكة في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين، وذلك عقب وقوع زلزال كبير بقوة (6.3) درجة على مقياس ريختر.
وذكرت السفارة في طوكيو- عبر تويتر- أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في محافظة (Aomori) وبلغت قوته (6.3) درجات على مقياس ريختر، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وأهابت السفارة، بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242).
يُذكر أن زلزالا ضرب شمالي اليابان (جزيرة أموروي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، ولم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».
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كانت هذه تفاصيل خبر عقب زلزال أوموري.. السفارة في اليابان: جميع السعوديين بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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