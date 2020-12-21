سلالة جديدة خارج السيطرة من كورونا تثير رعب القارة العجوز

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - سليم زايد - الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد تم اتخاذ إجراءات احترازية جديدة.

وأكدت الداخلية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين- إلا في الحالات الاستثنائية- مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًّا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

كما أكدت تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

سلالة جديدة:

أفاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بعدما تراجع جونسون عن قراره السابق بتخفيف التدابير خلال موسم الأعياد “للأسف: إن السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا السيطرة عليها”.

واكتشف العلماء السلالة الجديدة، التي يعتقدون أنها تنتقل أسرع بنسبة 70%، أول مرة لدى مريض في سبتمبر الماضي، وأبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الحكومة عندما كشفت عملية إعداد نماذج الخطورة الكاملة للسلالة الجديدة.

وخلص خبراء الاتحاد الأوروبي إلى أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد.

وفي تصريح متلفز، قال وزير الصحة الألماني يانس سفان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: إنه “وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية” فإن السلالة الجديدة “لا تؤثر على اللقاحات” التي تبقى “على درجة الفعالية نفسها”.

وقالت متحدثة باسم فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا لفرانس برس: إنه “في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية”.

وأودى فيروس كورونا المستجد بمليون و685 ألفًا و785 شخصًا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر العام الماضي.

إجراءات دولية:

وعلقت دول أوروبية عدة الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا الأحد في وقت دعت منظمة الصحة العالمية إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد “خرجت عن السيطرة”.

وبينما دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى “مضاعفة قيودها” في ضوء انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19 في بريطانيا، فرضت هولندا حظرًا على الرحلات من المملكة المتحدة يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأحد، وقالت بلجيكا: إنها ستتخّذ خطوة مشابهة اعتبارًا من منتصف الليل.

وعلقت فرنسا اعتبارًا من منتصف ليل الأحد أيضًا دخول جميع “الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد”، إضافة إلى عبور الأفراد “المرتبط بنقل سلع”.

وأعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده ستعلق “اعتبارًا من منتصف ليل الأحد” رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 سريعة الانتقال.

وستتخذ إيطاليا خطوات مشابهة لحماية مواطنيها، وفق ما كتب وزير خارجيتها لويجي دي مايو على فيسبوك، دون أن يحدد موعد دخول التدابير حيّز التنفيذ.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية، أنها ستفرض حظرًا على رحلات الطيران كذلك، لم يتم بعد تحديد تفاصيله، واتخذت أيرلندا خطوة مماثلة.

