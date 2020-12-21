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زوج سجل بيتاً باسم زوجته هل يحق لأولاده طلب ميراث البيت بعد وفاته؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
بيـَّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حكم مطالبة الأولاد أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت اشتراه وسجله باسمها منذ 6 سنوات.
وقال الشيخ المطلق في لقاء له مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”؛ بأنه يجوز في حالة إذا كان تسجيل البيت باسم الزوجة حماية له من الدائنين.
وأضاف بأن مطالبة الأولاد بميراث أبيهم من البيت لا تجوز، وذلك في حالة إذا أعطى الرجل زوجته بيتًا كهدية أو هبة، فلا يحق لغيرها الانتفاع به.
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