شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: توزيع مئات الحقائب الشتوية في شترال الباكستانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع المركز أمس (الأحد) 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2376 فرداً. يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الباكستان.



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