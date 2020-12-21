شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: " سوق الأسهم محرقة فلوس وخطر جدا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من خطورة سوق الأسهم.

وجاء ذلك ردا على استفسار شخص، ذكر خلاله أنه كلما قرر ألا يتداول الأسهم، وجد نفسه يعود من جديد بحثًا عن الرزق.

وقال المطلق: " اللي يدخلون في سوق الأسهم ينتهي بهم الأمر مفلسين مساكين، وهذا سوق خطر جدا، ويعتبر محرقة فلوس " .

وأكد المطلق أنه على القائمين على سوق الأسهم إيجاد لجنة لمراقبة السوق ووضع الحد لتلاعب بعض المضاربين.