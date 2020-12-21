شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: " سوق الأسهم محرقة فلوس وخطر جدا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من خطورة سوق الأسهم.
وجاء ذلك ردا على استفسار شخص، ذكر خلاله أنه كلما قرر ألا يتداول الأسهم، وجد نفسه يعود من جديد بحثًا عن الرزق.
وقال المطلق: " اللي يدخلون في سوق الأسهم ينتهي بهم الأمر مفلسين مساكين، وهذا سوق خطر جدا، ويعتبر محرقة فلوس " .
وأكد المطلق أنه على القائمين على سوق الأسهم إيجاد لجنة لمراقبة السوق ووضع الحد لتلاعب بعض المضاربين.
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق: " سوق الأسهم محرقة فلوس وخطر جدا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.