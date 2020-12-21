شكرا لمتابعة خبر عن رسالة للمبتعثين بعد قرار المملكة بتعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏وجهت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، رسالة للطلاب المبتعثين، تزامنا مع قرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

وقالت الملحقية في رسالتها: " نظرا للقرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات إلى المملكة لمدة اسبوع قابلة للتمديد، نهيب بكافة ابنائنا المبتعثين ممن لديهم رحلات خلال فترة التعليق والغيت البقاء في اماكن تواجدهم حتى رفع التعليق وقيامهم باعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية ".