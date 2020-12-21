شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة. وتضمنت الحالة نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

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