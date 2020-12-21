شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم مطالبة الأبناء بميراث والدهم في منزل مسجل باسم الأم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم مطالبة الأبناء أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت سجله باسمها. أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم مطالبة الأبناء أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت سجله باسمها. وقال المطلق: " يجوز في حالة إذا كان تسجيل البيت باسم الزوجة حماية من الدائنين ". وأضاف: " مطالبة الأولاد بيمراث أبيهم من البيت لا تجوز، في حال أعطاه لها الزوج كهدية، ولا يحق لغيرها الانتفاع به ".

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