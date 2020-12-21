شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استشاري: كورونا الجديد لا يبعث القلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طمأن استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، الجميع بخصوص التحور الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في بريطانيا.

وقال غزال: " إن تحور الفيروس ليس له أهمية عملية سواءً في العلاج أو الوقاية، وأنه لا يكون ضاراً دائماً، لكنه قد يكون مفيداً في بعض الحالات ويؤدي إلى قتلها ".

وأشار إلى أن الطفرة الجديدة لا تبعث بالقلق لكنها تحتاج إلى زيادة المراقبة، وأن تحور الفيروسات هو جزء من حياتها الطبيعية، حتى تستطيع العيش والانتشار بصورة أكبر.