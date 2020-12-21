توجيه بتوحيد اتجاه السير بطريق “عقبة ضلع” في أوقات الكثافة

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتوحيد اتجاه حركة السير بطريق عقبة ضلع التي تربط منطقة عسير بجازان، وقت الكثافة.
وأوضح مدير مرور عسير العقيد يحيى الشهراني وفقا لـ”عكاظ” أن أمير المنطقة وجّه بتنفيذ توحيد الاتّجاه، بدءاً من نقطة الضبط الأمني بمركز قرضة في كل يوم جمعة عند الساعة 11:30 ليلاً، وحتى الساعة 1:30 من صباح السبت.
وأبان الشهراني، أن تلك الخطوة تهدف إلى تخفيف الزحام المروري، نظراً لكثافة حركة السير التي يشهدها الطريق في هذه الأوقات.
Source akhbaar24.argaam
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