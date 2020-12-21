هل يحق للحاصلين على لقاح “كورونا” طلب إجازة مرضية من جهات عملهم؟.. “الصحة” ترد

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ردّت وزارة الصحة، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى أحقيته في الحصول على إجازة مرضية بعد تلقيه لقاح فيروس “كورونا” المُستجد، حيث أكدت عدم إمكانية ذلك.

واستفسر الشخص عن موقفه القانوني عقب رفض جهة عمله قبول طلبه بالحصول على إجازة للدخول في عزل منزلي، بعد حصوله على اللقاح.

وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد توصيات علمية أو دراسات حتى الآن تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح فيروس “كورونا” المُستجد.

Source akhbaar24.argaam

