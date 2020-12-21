︎ : .

تعلن شركة الريادة الوطنية للتوظيف عن طرح وظائف لحملة الثانوية والدبلوم (رجال) في مختلف المنافذ والموانئ بالمملكة بمسمى (موظف دعم فني) و (مشرف دعم فني) على النحو التالي: – موظف دعم فني (وظائف متعددة – براتب 5,200 شهرياً):

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع دورة في الحاسب أو الدعم الفني (العمل 8 ساعات يومياً مكتبي وميداني).

الوصف الوظيفي: العمل على تشغيل برنامج (فسح) لتشغيل الموانئ والمنافذ. – مشرف دعم فني (وظائف متعددة – براتب 9,200 شهرياً)

المتطلبات: دبلوم كحد أدنى دعم فني أو ما يعادله (العمل 8 ساعات يومياً مكتبي وميداني)

الوصف الوظيفي: العمل على تشغيل برنامج (فسح) لتشغيل الموانيء والمنافذ وإدارة فرق العمل والمتابعة وإعداد التقارير. الشروط العامة: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي. مواقع العمل: – منفذ الحديثة بالقريات

– منفذة جديدة عرعر

– ميناء الملك عبدالعزيز بجدة

– منفذ الرقعي

– ميناء ينبع

– ميناء ضباء

– منفذ حالة عمار

– منفذ الدرع الحدودي

– منفذ الحدود اليمنية

– مسناء الدمام

– جسر الملك فهد طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/5هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة. تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a… Source wadhefa





كانت هذه تفاصيل خبر الريادة الوطنية تعلن وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بجميع منافذ المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.