شركة علم تعلن عن وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في مقرها بالرياض

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تعلن شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في مقر الشركة الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل أعمال أول (Senior Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) مع خبرة سنتين وأحد الشهادات المهنية (ECBA, CCBA, CBAP, PMI-PBA).

– مهندس أول ضمان الجودة (Senior Quality Assurance Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– مكافأة للإقلاع عن التدخين.

– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.

– حاسب محمول بنصف القيمة.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/5هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/38lxdPN

Source wadhefa

