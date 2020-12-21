شركة علم تعلن عن وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في مقرها بالرياض

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تعلن شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في مقر الشركة الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:
– محلل أعمال أول (Senior Business Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) مع خبرة سنتين وأحد الشهادات المهنية (ECBA, CCBA, CBAP, PMI-PBA).
– مهندس أول ضمان الجودة (Senior Quality Assurance Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
مزايا العمل في شركة علم:
– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– مكافأة للإقلاع عن التدخين.
– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.
– حاسب محمول بنصف القيمة.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/5هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/38lxdPN
Source wadhefa
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