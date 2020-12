الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت وجود فرق بين فيتامين C الطبيعي أو المصنع

︎ :

ردت هيئة الغذاء والدواء على شائعات بأن فيتامين c خصوصًا الفوار مصنع ويسبب تهيجًا وغثيانًا وحصوات والأفضل عدم شرائه، واستخدام مستحضرات فيتامين C المستخلصة من مصادر طبيعية.

وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد: إن الحقيقة هي أن حمض الأسكوربيك هو المادة الفعالة لفيتامين ج، ومعلومة أن حمض الأسكوربيك هو جزء واحد من خمسة أجزاء لفيتامين ج غير صحيحة، مشددةً على أن جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية، كما أنه يتم تصنيع المادة الفعالة مخبريًّا وفق إجراءات وضوابط تضمن الفعالية والمأمونية والجودة.

وأكدت الغذاء والدواء أنه لا دليل علمي يثبت وجود فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع.

Source almowaten