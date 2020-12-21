ضبط 986 مخالفة لقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية في مكة

ضمن 5514 جولة رقابية على المنشآت التجارية..

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، على المنشآت التجارية بالمنطقة عن ضبط 986 مخالفة وذلك خلال 5514 جولة رقابية. وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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