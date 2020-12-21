السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و326 وفاة



مكسيكو سيتي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد إنها سجلت 6870 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:30ت م

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مكسيكو سيتي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد إنها سجلت 6870 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و326 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و320 ألفا و545 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 118 ألفا و202.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:30ت م0014

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