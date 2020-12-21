السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 ألفا و 591 شخصا.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698 .

// انتهى //

07:25ت م

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سيئول 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 ألفا و 591 شخصا.وأكدت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698 .// انتهى //07:25ت م0013

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