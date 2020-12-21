سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن قوات بلاده في حالة تأهب تام وأنها قادرة على ردع أي عدوان خارجي.

واهتمت بانتعاش الاقتصادي الباكستاني بشكل قياسي رغم تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس

ونشرت إعلان وزیر التنمية والتخطیط الباكستاني أسد عمر إصابته بفیروس کورونا المستجد، وتطوع أكثر من 13000 شخص في باكستان لتجارب لقاح فيروس كورونا.

وتناولت تصريحات السفير البريطاني لدى باكستان الذي أكد رغبة بلاده في الاستفادة من مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وعرجت إلى عزم الحكومة الهندية على التفاوض مع المزارعين لإنهاء الاحتجاجات التي يقودها آلاف المزارعون حول العاصمة نيودلهي منذ شهر نوفمبر الماضي.

وتطرقت إلى مقتل تسعة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية، وسقوط ثلاثة قتلى جراء انفجار في العاصمة الأثيوبية.

وتناقلت إغلاق الدول الأوروبية حدودها مع بريطانيا وإلغاء عدد من الدول رحلاتها الجوية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأشارت صحف باكستان إلى تأكيد الصين على أهمية أن تكون التدابير المستقبلية في أفغانستان شاملة وذات قاعدة تمثيلية عريضة، حتى تتمكن جميع الأطراف والمجموعات العرقية والطوائف الدينية في أفغانستان من المشاركة على قدم المساواة، وتقاسم سلطة الدولة.

// انتهى //

06:13ت م

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إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن قوات بلاده في حالة تأهب تام وأنها قادرة على ردع أي عدوان خارجي.واهتمت بانتعاش الاقتصادي الباكستاني بشكل قياسي رغم تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا ، نظراً لارتفاع الطلب على المنسوجات الباكستانية في السوق العالمي.ونشرت إعلان وزیر التنمية والتخطیط الباكستاني أسد عمر إصابته بفیروس کورونا المستجد، وتطوع أكثر من 13000 شخص في باكستان لتجارب لقاح فيروس كورونا.وتناولت تصريحات السفير البريطاني لدى باكستان الذي أكد رغبة بلاده في الاستفادة من مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وعرجت إلى عزم الحكومة الهندية على التفاوض مع المزارعين لإنهاء الاحتجاجات التي يقودها آلاف المزارعون حول العاصمة نيودلهي منذ شهر نوفمبر الماضي.وتطرقت إلى مقتل تسعة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية، وسقوط ثلاثة قتلى جراء انفجار في العاصمة الأثيوبية.وتناقلت إغلاق الدول الأوروبية حدودها مع بريطانيا وإلغاء عدد من الدول رحلاتها الجوية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.وأشارت صحف باكستان إلى تأكيد الصين على أهمية أن تكون التدابير المستقبلية في أفغانستان شاملة وذات قاعدة تمثيلية عريضة، حتى تتمكن جميع الأطراف والمجموعات العرقية والطوائف الدينية في أفغانستان من المشاركة على قدم المساواة، وتقاسم سلطة الدولة.// انتهى //06:13ت م0010

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