السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل و القصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزئين الجنوبي و الأوسط و شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي

، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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