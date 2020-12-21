السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر6 درجات يضرب شمالي اليابان ولا خطر من تسونامي



طوكيو 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5ر6 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان اليوم لكن لم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 23:2 صباحا (1723 بتوقيت جرينتش الأحد) كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترا.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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03:18ت م

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