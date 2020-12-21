سياسي / رئيس الحكومة التونسية يعفي وزير الشؤون المحلية والبيئة من مهامه



تونس 5 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

قرّر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه.

ووفق بيان صادر عن مصالح رئاسة الحكومة التونسية اليوم، فقد تم تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

ولم تقدم رئاسة الحكوم في بيانها، أي توضيح بخصوص هذه الإقالة، التي تأتي في خضم الأحداث المرتبطة بملف توريد النفايات من إيطاليا.

يذكر أنه تم في إطار هذا الملف، إعفاء مدير عام وكالة التصرف في النفايات فيصل بالضيافي من مهامه، وتعيين بسمة الجبالي التي شغلت منصب كاتبة دولة لدى وزير البيئة في حكومة يوسف الشاهد، خلفا له منذ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

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