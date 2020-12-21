شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اتفاقيات لتنفيذ حدائق وميادين عامة بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم أمس، توقيع اتفاقيات تعاون بين أمانة المنطقة والقطاع الخاص لإنشاء حدائق عامة وميادين في مواقع عدة، ضمن إطار مساهمة القطاع الخاص في مجال أنسنة المدينة وخدمة المجتمع.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للقطاع الخاص ورجال الأعمال على المساهمات والمشاركات المجتمعية التي تبعث بالسرور إلى الجميع من خلال تكامل الدور بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات نوعية.

وتطلع إلى أن تكون المشاريع عملا ناجحا في إنجازها والتأسيس لها وفق ما ينشده الجميع في العديد من المجالات.

ووقع الاتفاقيات أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف مع كل من ممثلي الشركات الوطنية، وتضمنت الاتفاقيّات إنشاء حديقتين في حيي الندوة والملك عبدالله، وساحة بلدية في حي الشفاء، وتطوير وإعادة تأهيل حديقتين في حي المربع، وتطوير ميدان تقاطع طريق الدائري الشمالي مع طريق التخصصي، وإنشاء مجسم وطني فيه.