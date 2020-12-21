شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يتحدث عن أعراض ما بعد اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أنه سيعلن عن تجربته ما بعد لقاح كورونا، ليرد على الشائعات المنتشرة بشأن الآثار الجانبية.
وقال ابن مساعد: " إلى الآن بحمد الله لا أعراض، وسألت بعد أخذ التطعيم ماهي الأعراض المتوقعة وكان الجواب حرارة، وآلام محتملة في المفاصل، وخمول لمدة بسيطة لا تتجاوز يومًا واحدًا، وقد لا تأتي هذه الأعراض ".
وأضاف: " هي بالمناسبة قد تأتي حتى مع لقاح الإنفلونزا الموسمية العادي ".
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