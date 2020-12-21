شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح الفرق بين الذبحة الصدرية وجلطة القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الفرق بين الذبحة الصدرية وجلطة القلب

وقال النمر أن الذبحة الصدرية تختلف تماما عن جلطة القلب، مشيرا إلى أن الجلطة ترفع الانزيمات، بينما الذبحة لاتؤثر على الإنزيمات.

ومن ناحية أخرى، أكد النمر في وقت سابق، أن أشد أعراض القلق والتوتر في الإنسان وأكثرها تخويفًا تلك التي تظهر على القلب مثل اضطراب نبضات القلب والنغزات، لافتًا إلى أن أغلب أعراض مرضى القلب العضوية تدور حول " الخفقان ".