شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشرف ومشرفة يتابعون سير العمل بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وقدم مدير عام تعليم جدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكدا أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائما والثقة فيهم كبيرة، مثمنا كذلك جهود المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات وكذلك أسر الطلاب والطالبات.
وشهدت مدارس تعليم جدة جولات ميدانية لمساعدي مدير عام تعليم جدة والقيادات التعليمية (بنين وبنات) للإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على منصة مدرستي لأداء الاختبارات وتقديم الدعم الفني لقيادات مدارس تعليم جدة بالإضافة لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة لدعم زملائهم وزميلاتهم في المدارس وذلك وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.
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