شكرا لقرائتكم خبر عن 4800 مستفيد من 13 برنامجا بـ«الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 4818 متدربا من 13 برنامجا إرشاديا نفذتها وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية التقنية بالأحساء خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ. وبيَّن مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد الحمام أنه جرى تنفيذ مجموعة من برامج الخدمات الإرشادية المقدمة لأبنائنا لهذا الفصل التدريبي، رغم جائحة فيروس كورونا. وأضاف الحمام: إنه تم تنفيذ 13 برنامجا قدمها فريق وحدة الإرشاد المكون من: زياد بن ربيع العنزي، حسين بن علي البريه، ناجي بن فراج السبيعي، بالتعاون مع عدد من الوحدات والإدارات بالكلية لهذا الفصل، ومن بينها «التوعية الرقمية»، «الثقافة المهنية»، «نبراس»، «التنمية السلوكية»، «الإرشاد التقني»، «معكم لنساعدكم»، «نزاهة»، «الحوار المجتمعي»، «تحسين البيئة التدريبية» وغيرها..

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