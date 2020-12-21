شكرا لقرائتكم خبر عن 5514 جولة تفتيشية على منشآت مكة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 5514 جولة تفتيشية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عن ضبط 986 مخالفة خلال الأسبوع الماضي. وشملت الجولات محافظة جدة بواقع 3217 جولة ضبطت خلالها 737 مخالفة، والطائف 1372 جولة ضبطت خلالها 440 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1727 جولة ضبطت خلالها 206 مخالفات، والقنفذة 570 جولة ضبطت خلالها 43 مخالفة. وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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