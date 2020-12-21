شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير البحث والابتكار بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل
وتناول وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبيد آل مظف أهداف الورشة وأثرها المأمول في تعزيز الأولويات البحثية لجامعة جدة، لتتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المنطقية واحتياجات القطاع الخاص في مساري الأبحاث العامة والأبحاث الموجهة، آملا أن يتم استثمار المبادرة للسنوات القادمة لتعظيم القدرات البحثية في الجامعة واستكمال البنية التحتية في مجال البحث العلمي.
ثم استعرض وكيل عمادة البحث العلمي د. مناجي الكناني أهداف مبادرة التمويل المؤسسي مع وزارة التعليم، وأهداف برنامج جامعة جدة البحثي لهذا العام وأولوياته ومساراته وضوابط تقييمه ومخرجاته المتوقعة.
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