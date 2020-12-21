شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على رسالة «مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، على رسالة الدكتوراة لأمين مجلس مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة «قبس» د. أحمد البوعلي، والتي حملت عنوان «مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة».

وأكد سموه إثراء المكتبة العربية في مختلف الموضوعات، وتعزيز دور التأليف في الإضافة للمكتبة العربية، متمنيا سموه للدكتور البوعلي التوفيق.

من جهته، قدم الدكتور البوعلي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته وتوجيهاته الكريمة، مبينا أن الدراسة تناولت التطوع تاريخيا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ونماذج السلف الصالح وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقالا إلى العصور المتعاقبة حتى الدولة السعودية من نشأتها منذ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة وجهود الملك عبدالعزيز رحمه الله في العمل التطوعي، بالإضافة إلى لمحات عن التطوع لدى الأمم الأخرى مع وضع تصورات تخدم العاملين في مجال الدعوة والمتطوعين والمختصين من الجمعيات والفرق التطوعية.