شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف لـ«المحلي»: تابعوا المشروعات التنموية ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل
حث محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، أعضاء المجلس المحلي، على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه «حفظهما الله».
جاء ذلك خلال رئاسة الخالدي، الجلسة السادسة لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة بمقر المحافظة مؤخرًا.
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