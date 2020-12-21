السعودية| تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتًا بسبب جائحة كورونا

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في خبر عاجل نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، الذي أفاد قرار المملكة بـ تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا، وذلك لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وجاء هذا القرار بحسب المصدر بناء على ما رفعته وزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا وانتشار نوع جديد متحور من الفيروس في عدد من الدول.

تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

نص قرار وزارة الداخلية

وقال المصدر في وزارة الداخلية السعودية أن قرار المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية مؤقتًا لمدة أسبوع جاء بالنص:

“بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: أولًا: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة. ثانيًا: تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر. ثالثًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 8 / 12 / 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي: العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام. رابعًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء – خلال الأشهر الثلاثة الماضية – أن يقوم بإجراء فحص كوفيد 19.

وأوضح المصدر في وزارة الداخلية حسب (واس) يُستثنى من القرار أعلاه: “حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل”.

وأضاف المصدر مشيرًا إلى أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء ما يطرأ من مستجدات متعلقة بجائحة كورونا بناء على ما يرد من وزارة الصحة صاحبة الاختصاص والمعنية بهذا الشأن.