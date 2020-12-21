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المملكة العربية السعودية تعلق حركة الطيران وتعلن عن عدة قرارات مهمة…

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قالت مصادر موثوقة نقلاً عن وزارة الداخلية إن الرحلات الدولية للمسافرين ستتوقف مؤقتاً لمدة أسبوع واحد وذلك بسبب تصريحات وزارة الصحة السعودية التي حذرت من وجود فيروس جديد من سلاسة الفيروس المسبب لكوفيد-19 في عدة دول، ولم تسجل السعودية اية إصابات بهذا الفيروس المجهول بعد ولكن المملكة تحرص دائماً وابداً على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

المملكة العربية السعودية تعلق حركة الطيران وتعلن عن عدة قرارات مهمة بالنسبة للمسافرين، تعرف عليها من هنا 2 20/12/2020 - 11:59 م

وأكدت وزارة الداخلية على اتخاذ الحكومة لعدة قرارات أهمها:

المملكة العربية السعودية تعلق حركة الطيران وتعلن عن عدة قرارات مهمة بالنسبة للمسافرين، تعرف عليها من هنا 1 20/12/2020 - 11:59 م
  • تعليق الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد.
  • تعليق حركة الطيران بالنسبة للمسافرين ما لم تكن هناك حالات استثنائية، وتعليق الرحلات الجوية عموماً على أن يتم السماح للرحلات الأجنبية الموجودة في أرض المملكة بالمغادرة.
  • على كل من عاد للمملكة من إحدى الدول التي ظهر فيها الوباء حجر نفسه لمدة أسبوعين منذ تاريخ دخوله للأراضي السعودية، وعلى المذكورين أعلاه القيام بفحص كوفيد-19 كل خمسة أيام.
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