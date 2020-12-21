«الصحة»: 21 يوماً للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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وأوضح الدكتور العبدالعالي، أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة للإصابة بفايروس كورونا (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالات، من بينها (3010) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10639645) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (33275) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية. ولفت إلى استمرار الخدمات الصحية من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ١٧٠٥٣٧٧ مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ24766522 عبر مركز 937.
من جهته، قطع المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، بعدم وجود ما يثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفايروس لمتابعة أي تغير يطرأ عليه خلال الجائحة وما بعدها. وأكد أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفايروس المسبب لـ(كوفيد ١٩) في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ويعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز في كشف التسلسل الجيني للفايروس في منتصف مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.
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