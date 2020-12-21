شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 21 يوماً للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، الحاصلين على لقاح كورونا بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور ٢١ يوما، مشيرا إلى أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400 ألف حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة، مؤكداً الاقتراب من نهاية هذه الجائحة منذ الأسبوع الماضي وسنصل قريباً لمراحل السيطرة التامة. وأضاف: المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، الذي سيمر بمراحل وسيكون متاحا للجميع مجانًا، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء فحصت اللقاح فور وصوله، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية، مبيناً أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني.

وأوضح الدكتور العبدالعالي، أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة للإصابة بفايروس كورونا (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالات، من بينها (3010) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10639645) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (33275) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية. ولفت إلى استمرار الخدمات الصحية من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ١٧٠٥٣٧٧ مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ24766522 عبر مركز 937.

من جهته، قطع المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، بعدم وجود ما يثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفايروس لمتابعة أي تغير يطرأ عليه خلال الجائحة وما بعدها. وأكد أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفايروس المسبب لـ(كوفيد ١٩) في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ويعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز في كشف التسلسل الجيني للفايروس في منتصف مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.