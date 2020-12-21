بافقيه: 4 مراحل لتملك العقارات دون صكوك

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جدة - خالد شويل - أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لا يملكون صكوكا رسمية. وأوضح أن لجان النظر تهدف إلى إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، ما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، مشيراً إلى أن اللجان تنظر للعقار وفقاً لـ4 مراحل تتضمن طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/‏218) وتاريخ 25/‏3/‏1441 (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض ترفق به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية «إحكام» لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا، لافتاً إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.



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