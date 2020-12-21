شكرا لقرائتكم خبر عن روابط إلكترونية عاجلة أرسلت لـ6 ملايين طالب وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انخرط 6 ملايين طالب وطالبة أمس في اختبارات التعليم العام لنهاية الفصل الدراسي الأول، بروابط إلكترونية عاجلة أرسلت إليهم عبر إدارات المدارس وفقاً للآليات التي أقرتها وزارة التعليم أخيراً.

واستعدت إدارات المدارس للاختبارات منذ وقت مبكر عن طريق حفظ الروابط التي أعدها المعلمون والمعلمات بعد عملية رصدها والمحافظة عليها من التسرب قبل موعد اختبار كل مادة، بالإضافة إلى وجود نموذج ورقي للاختبار لدى إدارة كل مدرسة تتم الاستعانة به لاختبار الطلاب الحاضرين الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات إلكترونياً.

وعلى صعيد متصل، كثفت إدارات التعليم زيارات المشرفين التربويين للمدارس للاطلاع على سير الاختبارات وخطط قادة المدارس التي وضعت بما يتواءم مع المرحلة، حيث تغيرت نماذجها وطريقتها عما كانت عليه في الأعمال السابقة نتيجة المنهجية الجديدة للتعلم عن بعد، ووجهت إدارات التعليم مشرفيها بالرفع باستمارات مخصصة تتضمن تفاصيل الأعمال التي قامت بها المدرسة في ما يخص سير الاختبار وتنفيذه ورفع أسماء الطلاب المتغيبين، وكذلك توفير الأجواء الصحية والوقائية المناسبة.