شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة: 90 ألف ورقة يومياً و6 فترات للاختبارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - قسمت كليات جامعة الباحة اختبارات الفصل الدراسي الأول على 6 فترات بمعدل ساعتين من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، وتستقبل الجامعة 90 ألف ورقة اختبار يومياً.
وأكد مدير جامعة الباحة، أن ما يقارب 20 ألف طالب وطالبة أدوا اختباراتهم أمس، وفق الخطط المرسومة والاحتياطات المعتبرة في ظل احترازات جائحة كورونا.
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